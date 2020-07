Corona-Verdachtsfall in der Cafeteria des Verteidigungsministeriums: Bei einer Mitarbeiterin sowie ihrem Sohn wurden entsprechende Symptome festgestellt, woraufhin Tests durchgeführt wurden, deren Ergebnisse noch ausständig sind, so Ressortsprecher Michael Bauer am Mittwoch. Die Cafeteria im Amtsgebäude Rossau wurde vorsorglich geschlossen.