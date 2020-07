Am Wochenende fixierte Cristiano Ronaldo mit Juventus Turin zwei Runden vor Schluss den italienischen Meistertitel. Aber die große Titel-Party blieb wegen Corona aus - also feierte der Superstar Juves neunten Titeln in Folge mit der Familie auf seiner Super-Yacht - und zahlreichen Fans, wie ein Instagram-Video von Freundin Georgina zeigt.