Im Nordwesten Pakistans ist ein wegen Blasphemie angeklagter Mann mitten im Gerichtssaal erschossen worden. Ein junger Mann habe den Angeklagten in der Stadt Peshawar mit Schüssen in den Kopf getötet, sagte ein Polizeibeamter in der Hauptstadt der Provinz Khyber Pakhtunkhwa am Mittwoch. Es war zunächst nicht klar, wie der Täter die Waffe mit in das Gericht bringen konnte.