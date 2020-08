Auch im August können sich Xbox-One- und Xbox-360-Besitzer im Rahmen von „Games with Gold“ wieder über kostenlosen Spiele-Nachschub freuen. Bereit zum Download stehen diesen Monat das 3D-Action-Rollenspiel „Portal Knights“ (vom 1. bis zum 31. August auf Xbox One verfügbar), das Mech-Kampfspiel „Override: Mech City Brawl“ (vom 16. August bis 15. September auf Xbox One verfügbar), das Motocross-Rennspiel „MX Unleashed“ (vom 1. bis 15. August auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar) sowie der Shooter „Red Faction II“ (vom 16. bis 31. August auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar).