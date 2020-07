Ob der 28-Jährige auch heuer in der Ringer-Bundesliga in der Klasse bis 77kg für Söding an den Start gehen wird können, steht noch in den Sternen: „Wir wissen noch nicht, ob es einen Liga-Betrieb geben wird und wie der aussieht.“ Die gegnerischen Stürmer werden jedenfalls mit ihm zu kämpfen haben.