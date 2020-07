Ferrari steckt in der Mega-Krise, Lewis Hamilton rast von Erfolg zu Erfolg. Aber bei der Scudaria wäre der Brite, für den es am Wochenende auf die Heimstrecke in Silverstone geht, „kein Siegfahrer", das behauptet nun der frühere Sportchef von Mercedes Norbert Haug im Gespräch mit „Sky“.