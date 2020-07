Mittwochfrüh staunten viele Autobesitzer in Graz: Auf den Windschutzscheiben ihrer Pkw befanden sich Flugzettel, auf denen eine Beschränkung des motorisierten Verkehrs in der Innenstadt angekündigt wurde. So soll es bereits ab Herbst ein teilweises Fahrverbot für SUVs geben. Es handelt sich dabei um eine täuschend echte Fälschung.