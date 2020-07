Geschwitzt wurde am Dienstag in ganz Österreich, der bislang heißeste Tag des heurigen Jahres endete allerdings vielerorts nass und stürmisch. Und gleich zweimal an einem Tag stellte die Bundeshauptstadt Wien einen Jahresrekord auf - nach dem heißesten Tag mit 37,2 Grad war der Dienstag laut Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale, auch „der blitzreichste Tag in der Bundeshauptstadt seit dem 2. Mai 2018“. „Die Kombination aus energiereicher Luft und starker Höhenströmung an der Südflanke der Kaltfront haben zu idealen Bedingungen für schwere Gewitter geführt“, erklärte Spatzierer den Wetterumschwung.