Doch eines Tages geschieht etwas, was ihn völlig aus der Bahn wirft: Seine Mutter verliebt sich in Ray, ausgerechnet auch ein Feuerwehrmann, so wie Scotts Vater. Scott ist empört, verletzt und voll irrationaler Wut. Auf Ray, auf seine Mutter und auf seinen Vater, der den Heldentod gestorben ist, anstatt sich um seine Familie zu kümmern. Schmerzlich wird Scott klar: So wie bisher kann er nicht weiterleben. Es muss sich dringend etwas ändern.