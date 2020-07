Ach ja: So nebenbei läuft‘s sportlich auch noch ganz geschmeidig. Mit Real gewann er kürzlich seinen fünften Meistertitel. Wäre ja fast kitschig, wenn er jetzt auch noch die Champions-League-Trophäe abstauben würde. Am 7. August geht‘s in der Königsklasse im Achtelfinal-Rückspiel gegen Manchester City. Die Ausgangslage ist aber keine einfache, wurde doch das Hinspiel mit 1:2 verloren.