Am Nachmittag des 28. Juli konnten Polizisten auf der A10, Höhe Hallein in Fahrtrichtung Salzburg bei einem 34-jährigen Bosnier im Baustellenbereich, bei erlaubten 80 km/h eine Geschwindigkeit von 151 km/h feststellen. Bei der durchgeführten Kontrolle konnte auch festgestellt werden, dass dem Bosnier der Führerschein bereits entzogen wurde. Er wird wegen mehreren Übertretungen angezeigt. In den frühen Morgenstunden des 29. Juli wurden Polizisten auf der A10 Tauernautobahn in Bischofshofen auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches in Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 22-jährige Lenker aus Mazedonien keinen Führerschein besitzt.