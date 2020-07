Wirbel um neue Biografie

Nur wenige Tage nach Meghans Geburtstag wird eine Biografie erscheinen, für das zwei Royal-Experten aus dem Journalismus Interviews mit sehr engen Freunden des Herzogpaares von Sussex geführt haben sollen. Das Buch erscheint nach Angaben des Verlags Harper Collins am 11. August und trägt den Titel „Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family“ - also etwa: „Die Freiheit finden: Harry und Meghan und die Entstehung einer modernen Königsfamilie“. Schon die ersten veröffentlichten Auszüge sorgen für Wirbel. So soll darin nachzulesen sein, dass ein hochrangiger Royal Meghan anfangs als „Harrys Showgirl“ bezeichnet hatte. Außerdem soll das Werk beweisen, dass Prinz Harry die treibende Kraft hinter dem Bruch mit dem britischen Königshaus gewesen sei.