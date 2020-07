Corona-Alarm in Tirol! Seit Dienstagabend liegen insgesamt 27 weitere positive Testergebnisse vor. 18 davon im Bezirk Kufstein. Einige stehen in Zusammenhang mit einer Person, die in Wörgl einen Zirkus besucht hatte und im Nachhinein positiv auf das Virus getestet worden war. Unter anderem gibt es auch in zwei Altenheimen Fälle…