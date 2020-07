Wer tagtäglich mit Hubschraubern arbeitet, war am Dienstag in Wiener Neustadt: die Spezialeinheit Cobra, der ÖAMTC, Anbieter aus dem Luftfahrtsektor wie AMST aus Braunau oder Scotty aus Graz. Denn über dem Flugfeld Ost schwebte hoher Besuch. Erstmals wurde hier in Österreich der Prototyp eines der modernsten Helikopter Europas vorgeführt, der Airbus H145, für Feinspitze noch dazu in einer neuen, besonders vibrationsarmen Fünfblatt-Variante. Sein Vorgänger, die H135, ist über Österreich kein Unbekannter, er bewährt sich seit rund 20 Jahren als „Gelber Engel“ des ÖAMTC.