Derzeit sind in Österreich 432.000 Personen von Arbeitslosigkeit betroffen und 474.600 Menschen befinden sich in Kurzarbeit, das ist eine Steigerung um 18.500 im Vergleich zur Vorwoche. Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) bezeichnete den Anstieg der Kurzarbeitszahlen am Dienstag als „geringer als erwartet“. Bedingt durch die Corona-Pandemie befinde man sich heuer in einem Ausnahmejahr.