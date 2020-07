Dass die Alaba-Seite in Anbetracht der Corona-Krise an eine solche Mega-Summe denkt, ärgerte den FC Bayern. Zahavi schilderte, von welchen Geldströmen der Klub in Zukunft profitieren würde. Woraufhin Salihamidzic der Kragen platzte. Und wie reagierte Rummenigge? Der soll vom knallharten Auftreten des Sportvorstands beeindruckt gewesen sein.