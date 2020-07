Schäferhund biss 13-Jährigen in den Kopf

Auch in Kärnten kam es am Dienstagabend zur Attacke eines Hundes. Ein 13-jähriger Urlauberbub aus Deutschland wurde auf einem Campingplatz in Döbriach am Millstätter See vom Schäferhund der Familie in den Kopf gebissen worden. Das Tier war laut Polizei angekettet. Der Schüler wurde per Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.