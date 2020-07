Bewährte junge Talenete in den Hauptrollen

In den beiden Hauptrollen setzt teatro ebenfalls auf bereits bewährte junge Talente. Lorenz Pojer, der als Tom zu sehen sein wird, ist trotz seiner jungen Jahre bereits ein richtiger Profi. Der 15-Jährige war schon als Kind in der Volksoper in Stücken wie „Marry Poppins“ und „Sound of Music“ zu sehen. Mit seiner Stimme und Bühnenpräsenz wird er sicherlich so manches Herz höherschlagen lassen.