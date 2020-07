Eine an sich gute Sache sorgt für politischen Unmut in der Draustadt: Weil Stadträtin Katharina Spanring bei der Präsentation von Wassernäpfen für Hunde an fünf Trinkwasserbrunnen in Villach den Eindruck erweckt hatte, als sei die Initiative von ihr, gibt’s Kritik von Gemeinderätin Christine Mirnig.