Am 1. November wird erstmals seit 14 Jahren wieder ein Imola-Sieger gekürt. Das Wochenende in Italien ist für Lewis Hamilton & Co. auch aus anderer Sicht historisch, denn es wird nur am Samstag und Sonntag gefahren. Der Freitag, an dem normalerweise die freien Trainings steigen, fällt weg. Der Grund: Am Wochenende davor wird im 2400 Kilometer entfernten Portimão/Portugal gefahren, den Teams soll damit eine halbwegs stressfreie Anreise ermöglicht werden.