... und ihr seid im Finish sieben Spiele ungeschlagen geblieben. Was habt ihr im Lockdown besser gemacht?

Die Jungs waren sehr diszipliniert zu Hause, sind fitter zurückgekommen. Das findest du nicht oft, das war auch eine Message an mich. Wir waren brutal motiviert. Unser Platz in der Liga war gesichert, keine Fans im Stadion – so konnten wir zocken, mutig spielen.