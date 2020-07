Gewitterfront wütete in Saalfelden und Abtenau

Wie auch jene der Freiwilligen Feuerwehr Abtenau: „Der Wimmgraben und der Fischbach sind im Markt über die Ufer getreten, mehrere Straßen und Gebäude waren teils 30 Zentimeter hoch überflutet“, sagt Peter Bachler, der mit 50 Kollegen an rund 30 Orten im Einsatz war – auch die Ortsteile Fischbach und Seetratten waren betroffen. Ähnlich war die Lage am Dienstagabend in Saalfelden: „Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen, weil die Bäche und Flüsse mittlerweile gut verbaut sind. Die Herausforderung wird in den nächsten Tagen sein, die Bachbetten von den Steinen zu befreien“, so Manfred Pongruber, Bezirkskatastrophenschutz-Referent des Pinzgaus.