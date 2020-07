„Ich liebe diese Stadt und ich liebe die Menschen in dieser großartigen Stadt. Dies ermöglicht mir, meine Wurzeln in dieser Gemeinschaft zu vertiefen.“ Details gaben die Royals und Mahomes nicht bekannt. Wie groß seine Anteile sind, bleibt damit offen. Mahomes Vater Patrick spielte insgesamt elf Jahre in der Major League Baseball von 1992 bis 2003 für sechs verschiedene Teams.