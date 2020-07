Bianchi hatte bei seinem Unfall am 5. Oktober 2014 schwerste Kopfverletzungen erlitten. Der Franzose war gegen Ende des Großen Preises von Japan von der Strecke in Suzuka abgekommen und mit seinem damaligen Marussia-Rennwagen in einen Bergungskran gekracht. Neun Monate später war Bianchi am 17. Juli 2015 in einem Krankenhaus in Nizza gestorben. Er hatte nach dem Unfall nicht mehr das Bewusstsein erlangt und wurde nur 25 Jahre alt.