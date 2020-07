Auch am ersten Mannschaftstraining am Mittwoch, das trotz eines Coronavirus-Falles in der Mannschaft stattfinden soll, wird er nicht teilnehmen. „So lange ich keinen Vertrag unterschrieben habe, werde ich nirgendwo im Training sein“, sagte Schwab. „Das kann man nicht machen. Ich bin seit drei Wochen arbeitslos und beim AMS gemeldet.“ Seine Zukunftsentscheidung werde auch noch nicht am Mittwoch fallen, kündigte Schwab an. „Ich brauche da noch ein paar Tage.“ Aus Griechenland waren am Dienstag ernsthafte Verhandlungen mit PAOK gemeldet worden. „Sie wollen mich haben, das stimmt auch“, sagte Schwab.