Hagelversicherung: Millionenschaden in der Landwirtschaft

Starkregen und Sturm in Kombination mit einer bis zu fünf Zentimeter dicken Hagelschicht haben auch in Oberösterreich eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Besonders betroffen waren die Bezirke Braunau am Inn, Ried im Innkreis und Vöcklabruck. „Binnen Minuten wird so der Ertrag und damit das Einkommen vieler Landwirte vernichtet“, beklagte der zuständige Landesleiter in Oberösterreich, Wolfgang Winkler. Laut ersten Erhebungen durch die Sachverständigen der Österreichischen Hagelversicherung entstand an Ackerkulturen und im Grünland ein Gesamtschaden in der Landwirtschaft von rund 2,5 Millionen Euro.