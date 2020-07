Lega in Italien warnt vor nächsten Welle

Italienische Rechtsparteien wie die Lega warnen derzeit vor der Gefahr, dass die derzeit wieder vermehrt ankommenden Migranten zur erneuten Verbreitung der Pandemie beitragen könnten. In den kommenden Tagen soll ein Schiff der italienischen Marine zu einer Quarantäne-Einrichtung für Migranten umfunktioniert werden. An Bord des Schiffes vor der Küste Siziliens sollen Migranten die für alle Neuankömmlinge verpflichtende zweiwöchige Quarantäne auf See verbringen, erklärte das Innenministerium in Rom.