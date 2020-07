In dem Verfahren in London geht es um einen Artikel der „Sun“ aus dem Jahr 2018, der sich auf eine Reihe von Aussagen Heards zu dessen gewalttätigem Verhalten bezieht. Der US-Schauspieler hatte gegen den Chefredakteur und den Verlag geklagt. Nach den strikten britischen Gesetzen gegen Verleumdung liegt die Beweislast bei der „Sun“. Das Blatt muss also beweisen, dass die Vorwürfe gegen Depp den Tatsachen entsprechen. Deshalb ging es in dem Prozess in allen Details um den Rosenkrieg zwischen Depp und seiner Ex-Frau.