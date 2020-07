Was ich damit meine? Es ist kein Geheimnis, dass ich persönlich ein Faible für Gold habe. Der Gold-Kurs hat am Montag den bisherigen Höchststand aus dem Jahr 2011 übersprungen, er steht jetzt bei 1940 Dollar je Unze. Vor 17 Jahren hatte ich bei Bloomberg TV 2000 Dollar prognostiziert; das wurde bereits 2011 beinahe erreicht. Was Gold so glänzend macht, ist sein hohes Maß an Wertbeständigkeit. Sie bekommen für eine Unze immer ein bis zwei Maßanzüge. Das war schon im alten Rom so. Und ist heute nicht anders.