Ein 44-Jähriger aus Salzburg lenkte am 28. Juli gegen 13.50 Uhr seinen PKW auf der B 148, von Altheim kommend in Richtung Deutschland. Zeitgleich lenkte ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Braunau sein Motorrad auf der B 148 von Deutschland kommend in Richtung Altheim. Auf Höhe des Straßenkilometers 33,7 kam es beim Abbiegen zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Motorradlenker. Ein dahinter folgender 34-jähriger Pkw Lenker aus Deutschland konnte trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten, und überrollte den Motorradlenker.