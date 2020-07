„Schon beim Eintreten schlug uns beißender Geruch entgegen“, schildert eine Mitarbeiterin des Tierschutzvereins für Tirol. Die Garderobe war mit vier Aquarien zugestellt. An den Wänden stapelten sich Wildtiertrophäen, Käfige und jede Menge Hausrat. Schritt für Schritt drangen die Tierschutzverein-Mitarbeiter in die Räume vor, das Ausmaß der Vernachlässigung zeigte sich immer erschreckender. In einem ehemaligen Kinderzimmer fanden sich zwei Meerschweinchen und ein Chinchilla, neun Zuchttauben, zwei Grünzügelpapageien und zwei Sittiche.