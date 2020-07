In Stanz im Mürztal will man sich mit der Abwanderung nicht so einfach abfinden. Das Ortszentrum soll nach Gesprächen mit der Bevölkerung adaptiert werden. Moderne Architektur hilft dabei und vergisst nicht, den Durchblick auf die alten Strukturen zu erhalten. Der im Juni eröffnete Einkaufsmarkt spielt eine wichtige Rolle.