Erste Suchaktion ohne Erfolg

Der Verunglückte wurde von der Libelle ins Tal nach Seefeld geflogen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an, die am Mittwoch stattfinden soll, hieß es. Eine Suchaktion am Montag war bis zum Abend ergebnislos verlaufen und um 19 Uhr abgebrochen worden.