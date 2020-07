Außerdem habe der 60-jährige WM-Bronzemedaillen-Gewinner im Vierer-Mannschaftszeitfahren von 1987 seinen Filius in diesem Zeitraum beim Begehen von Verstößen gegen Anti-Doping Bestimmungen ermutigt, angeleitet und unterstützt. Die verhängte Sperre gegen den dreimaligen Olympia-Teilnehmer ist bereits rechtskräftig. In der vierwöchigen Frist sei kein Einspruch erhoben worden, so die ÖADR.