Je nach Batterieversion kann der ID3 an der Schnellladesäule mit 100 oder 125 kW laden. Im Bestfall lädt man so in einer halben Stunde 290 bzw. 350 Kilometer Reichweite. Zu Hause an der Wallbox mit 11 kW dauert es je nach Version sechs bis siebeneinhalb Stunden, bis 100% erreicht sind.