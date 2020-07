Wir haben erst Ende Juli – aber am Hauptplatz „herbstlts“ schon jetzt! Das könnte man derzeit zumindest meinen, wenn man an der Dreifaltigkeitssäule vorbei flaniert und einen Blick auf die erst vergangene Woche positionierten neuen Bäume wirft. Denn die Blätter der 30 Winterlinden erstrahlen in herbstlichem Gelb statt in sattem Grün. Doch der Fachmann beruhigt.