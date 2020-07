Am Dienstagmorgen herrschte traurige Gewissheit: Die 62-jährige Französin, die am Vortag in Tirol vom Klettersteig in den Umhauser Stuibenfall gestürzt war, wurde im Verlauf des Horlachbachs tot gefunden. Offenbar war der Französin ein Bedienungsfehler am Klettersteigset zum Verhängnis geworden.