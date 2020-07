Mit über 37 Grad war es der bisher heißeste Tag des Jahres. Und wo sollte man diesen Tag am besten verbringen? Viele Menschen in Wien und Umgebung hatten da wohl die gleiche Idee und strömten in Massen in die Freibäder. Bereits am frühen Nachmittag mussten etwa das Strandbad Gänsehäufel oder das Arbeiterstrandbad weiteren Badegästen den Zutritt verweigern. Die Brücke zur Insel wurde abgeriegelt. Auch in den meisten anderen Bädern gab es ein ähnlich dichtes Gedränge.