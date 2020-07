Der heurige Sommer ist anders! Das Auf- und Ab der Corona-Krise erlaubt kaum langfristige Planungen, das Wetter ist launisch. Und da bieten sich Museen als Ausflugsziele an, um in Ruhe Kultur genießen zu können oder Pausen vom Baden oder Wandern zu machen. „Es gibt eine Vielzahl an sehenswerten Häusern“, betont Klaus Landa, Geschäftsführer des Verbunds der Museen in OÖ. „Ich werde heuer etwa das atmosphärische Bilger-Breustedt-Haus in Taufkirchen an der Pram, das neu gestaltete Heimatmuseum in Mauthausen und das Kammerhof Museum in Gmunden besuchen.“ Hier erzählen 140 „persönliche Sammlerstücke“ kuriose Geschichten.