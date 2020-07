„Anders als bei der Frühsommer-Meningoenzephalitis, die von heimischen Zecken übertragen wird, gibt’s gegen die durch die Hyalomma-Zecke übertragenen Krankheiten wie Fleckfieber oder das Krim-Kongo-Virus keine Impfung“, weiß Berhard Haberfellner, Sprecher der Tropenmediziner der Ärztekammer OÖ. Diese exotische Zeckenart ist mehr als doppelt so groß (siehe Bild) wie der heimische „Holzbock“ und kommt meist per „Anhalter“ nach Oberösterreich und kann sich wegen der steigenden Temperaturen aber auch hier halten – im Vorjahr wurde ein Exemplar auch in Braunau gefunden, heuer gab’s in Deutschland schon einen Fall von Fleckfieber durch diese Zecke.