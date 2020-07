Österreich kann noch viel von Italien lernen

Vom Risikobewusstsein her erinnerte Lignano im Vergleich zu den derzeitigen Zuständen in Österreich ohnehin an eine Hochsicherheitszone. Noch eine Woche vor unserem Italien-Urlaub verbrachte ich Anfang Juli ein verlängertes Wochenende mit Freunden in Velden am Wörthersee. Dort war Abstandhalten genauso fremd wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Lediglich zwischen 21 und 4 Uhr mussten die Menschen im öffentlichen Raum einen Gesichtsschutz tragen. Mittlerweile empfiehlt der Veldener Tourismuschef Bernhard Pichler-Koban jedoch den Gastronomie-Mitarbeitern wieder das Tragen von Masken, wohl auch als Reaktion auf den Corona-Cluster in St. Wolfgang.