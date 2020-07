110 Musiker im Graben geben das wieder, was Richard Strauss so komplex komponierte. „Strauss spielt kalkuliert mit unseren Gefühlen“, schwärmt Dirigent Franz Welser-Möst über seine 83. Opernpremiere. „Dieser Klangrausch geht auf wie ein Soufflé!“ Auch mit der Besetzung der Elektra ist er höchst zufrieden. Aušrinė Stundyte gehe mit jeder Faser ihres Körpers in diese Rolle, in das Wechselbad der Gefühle, in diese kindliche, zerbrechliche Elektra, die glücklicherweise kein Racheweib mit Stahlstimme sei.