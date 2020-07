Ilzer will „länger bleiben“

Für Ilzer wäre ein langer Verbleib was Neues. Zuletzt war er jeweils für ein Jahr in Hartberg, beim WAC und zuletzt eben bei der Austria tätig. „Es ist mein vierter Verein in vier Jahren. Ich bin aber nach Graz gekommen, um jetzt länger zu bleiben und habe das Gefühl, dass es passt“, so der Neo-Sturm-Trainer. Von „Jobgarantie“ oder „Komfortzone“ wollte er nichts wissen. „Das passt gar nicht zu mir. Ich habe immer wieder Clubs gehabt, wo es nicht asphaltiert war, wo viel zu arbeiten war. Dass es ruhig wird, darauf stelle ich mich nicht ein“, so Ilzer. Das ist mit Blick auf die Vergangenheit nicht zu erwarten: Seine Vorgänger Heiko Vogel, Roman Mählich oder zuletzt Nestor El Maestro durften höchstens eine Saison lange werken.