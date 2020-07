Polizisten haben am Dienstag am Vormittag die Alkofahrt eines Radfahrers in Neumarkt am Wallersee (Flachgau) beendet. Die Beamten waren auf den 36-jährigen Flachgauer aufmerksam geworden, weil er unmittelbar vor der Polizeiinspektion am Handy telefonierte. Ein Alkomat-Test ergab rund zwei Promille. Laut Polizei konnte sich der Mann kaum auf den Beinen halten.