Endlich sperren die Kinos wieder auf! Die „Krone“ und „Kronehit“ laden am 5. August zur Premiere von „Into the Beat - Dein Herz tanzt mit“ im Cineplexx Villach. Beim Gewinnspiel mitmachen ist ganz einfach: Online auf www.kronehit.at melden, oder ein E-Mail an gewinnspiel.kaerntner@kronenzeitung.at, Kennwort: „Movienight“ schicken. Einsendeschluss ist der 2. August. Die Gewinner werden per E-Mail verständigt.