Lückenlose Tests an Schulen möglicherweise Strategie für den Herbst

Bei dem Freikirchen-Cluster, in dessen Rahmen die „wahllosen Schulschließungen“ kritisiert wurden, habe sich die Situation gänzlich anders dargestellt, denn in St. Wolfgang wisse man, wer die Betroffenen sind, und könne anders vorgehen, so Minister Anschober. Zwar hätte man auch die Schulen durchtesten und nur jene schließen können, die auch tatsächlich von dem Cluster, dem Kinder im Vor- und Volksschulalter angehörten, betroffen gewesen wären, doch das wäre eine Woche vor den Sommerferien wohl ein zu zeitaufwendiges Vorgehen gewesen. Als möglicherweise eine Strategie für den Herbst könnte man dies in Zukunft in Betracht ziehen, so Schmid. In der Ferienzeit werde das Prozedere erarbeitet.