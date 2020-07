Die 54-Jährige hantierte mit den Reinigungsutensilien, als sich der Zuleitungsschlauch vom Behälter löste und ihr anschließend Desinfektionskonzentrat in die Augen spritzte. Dabei wurde die St. Veiterin unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungshubschrauber C 11 in das Klinikum Klagenfurt gebracht.