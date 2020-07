Wildschweine sorgen immer wieder für Ärger, etwa wenn sie Gärten durchwühlen. Zur Begegnung mit den Borstentieren kommt es allerdings nur in den seltensten Fällen. Ganz anders hingegen in Parndorf: Bei einem Feldweg war ein Mann mit Arbeiten bei einem Kukuruzfeld beschäftigt, als er von dem Waldbewohner attackiert wurde. Das wildgewordene Schwein biss dem Arbeiter ins Bein, erwischte aber die Hosentasche, in der sich das Handy befand. Der Mann musste ärztlich versorgt werden. Sein Telefon überlebte den Angriff nicht.