Fortschrittliche Materialien

„Butterfly Twists ist eine vegane Marke. Um ehrlich zu sein, wusste ich das nicht, als ich anfing, ihre Schuhe zu tragen, bevor ich mit ihnen zusammenarbeitete. Ich wusste nur, dass ich sie liebte. Vegane Materialien sind heute so fortschrittlich und luxuriös, dass es schwierig ist, zwischen echtem Leder und veganem Leder zu unterscheiden. Ich weiß, dass dies für viele Frauen ein wichtiger Gesichtspunkt ist, und ich bin froh, dass ich etwas schaffen kann, das stilvoll ist, ohne auf Stil verzichten zu müssen“, freut sich Catherine. Im Rahmen der exklusiven Partnerschaft wird die Lifestyle-Marke von Zeta-Jones in diesem Monat in 21 Ländern vegane Schuhe in limitierter Auflage auf den Markt bringen.