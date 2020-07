Der Angeklagte hatte sich am ersten Prozesstag in der vergangenen Woche schuldig bekannt. Er hatte der 86-Jährigen in deren Wohnhaus am 16. September 2019 mit einer mit Münzen gefüllten Socke etwa zehnmal mit voller Wucht gegen den Kopf geschlagen. Im Anschluss versuchte der Beschuldigte, die betagte Frau mit einer mitgebrachten Frischhaltefolie zu ersticken.